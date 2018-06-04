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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Osman Ekşi hayatını kaybetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

Ali Koç'un Aziz Yıldırım'e geçerek başkan seçildiği Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde sarı-lacivertli camiayı dünyasını yasa boğan bir olay yaşandı. Yüksek Divan Kurulu Üyesi Osman Ekşi, kongrede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Osman Ekşi hayatını kaybetti

Fenerbahçe Kulübü’nün Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda sarı-lacivertli camiayı yasa boğan bir olay yaşandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Osman Ekşi, kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Oy verme işlemi sırasında kalp krizi geçiren Osman Ekşi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Resmi internet sitesinden vefat ve başsağlığı mesajı yayınlayan Fenerbahçe Kulübü, mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kulübümüzün 4295 sicil numaralı YDK üyesi Osman Ekşi vefat etmiştir.

Merhumun cenazesi 04.06.2018 Pazartesi günü Karacaahmet Şakirin Camiinden öğle (13.08) namazını müteakip kaldırılacaktır.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

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Fenerbahçe Osman Ekşi

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