Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'in Al Hilal'e transfer olduğunu resmen duyurdu! Genç futbolcunun maliyeti de açıklandı...

Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'in Al Hilal'e transfer olduğunu resmen açıkladı. Sarı lacivertliler oyuncunun bonservisinden 22 milyon Euro net transfer bedeli kazanırken, anlaşmada sonraki satıştan yüzde olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'in Al Hilal'e transfer olduğunu resmen duyurdu! Genç futbolcunun maliyeti de açıklandı...
Burak Kavuncu
Yusuf Akçiçek

Yusuf Akçiçek

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe genç futbolcu Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olduğunu resmen duyurdu.

Fenerbahçe Yusuf Akçiçek in Al Hilal e transfer olduğunu resmen duyurdu! Genç futbolcunun maliyeti de açıklandı... 1

Sarı lacivertliler oyuncunun bonservisinden 22 milyon Euro net transfer bedeli kazanırken, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’ini de alacaklarını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe Yusuf Akçiçek in Al Hilal e transfer olduğunu resmen duyurdu! Genç futbolcunun maliyeti de açıklandı... 2

''Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek

Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır.

Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır.

Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.''

Fenerbahçe Spor Kulübü

KLİP İLE VEDA EDİLDİ

Fenerbahçe genç futbolcusu Yusuf Akçiçeği'n Al Hilal'e transfer olmasının ardından sosyal medya hesabından bir klip yayınladı.

