Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'in Al Hilal'e transfer olduğunu resmen duyurdu! Genç futbolcunun maliyeti de açıklandı...

Fenerbahçe genç futbolcu Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olduğunu resmen duyurdu.

Sarı lacivertliler oyuncunun bonservisinden 22 milyon Euro net transfer bedeli kazanırken, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’ini de alacaklarını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

''Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek

Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır.

Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır.

Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.''

Fenerbahçe Spor Kulübü

KLİP İLE VEDA EDİLDİ

Fenerbahçe genç futbolcusu Yusuf Akçiçeği'n Al Hilal'e transfer olmasının ardından sosyal medya hesabından bir klip yayınladı.