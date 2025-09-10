SPOR

Fenerbahçe, Yves Bissouma ile her konuda anlaşma sağladı! Son karar Domenico Tedesco'da!

Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Yves Bissouma transferi için yeniden girişimlerde bulundu ve oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin bir süredir beklettiği Bissouma için son kararı yeni teknik direktör Domenico Tedesco verecek.

Emre Şen
Yves Bissouma

Yves Bissouma

MLİ Mali
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
Fenerbahçe'de Tottenham'ın Malili orta sahası Yves Bissouma'nın ismi yeniden ön plana çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladı.

SON KARAR TEDESCO'DA

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun bu transfer için karar vereceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Bissouma için 24 saat içinde karar verilecek.

'TAMAM' DERSE İSTANBUL'A GELECEK

Domenico Tedesco'nun 'tamam' demesi halinde Bissouma 24 saat içinde İstanbul'a indirilecek. Tottenham ile de her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco'dan gelecek haberi bekliyor.

