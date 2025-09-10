Fenerbahçe, Yves Bissouma ile her konuda anlaşma sağladı! Son karar Domenico Tedesco'da!

Fenerbahçe'de Tottenham'ın Malili orta sahası Yves Bissouma'nın ismi yeniden ön plana çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladı.

SON KARAR TEDESCO'DA

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun bu transfer için karar vereceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Bissouma için 24 saat içinde karar verilecek.

'TAMAM' DERSE İSTANBUL'A GELECEK

Domenico Tedesco'nun 'tamam' demesi halinde Bissouma 24 saat içinde İstanbul'a indirilecek. Tottenham ile de her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco'dan gelecek haberi bekliyor.