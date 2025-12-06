SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor'da Rayyan Baniya ameliyat oldu!

Trabzonspor’un 26 yaşındaki savunma oyuncusu Rayyan Baniya, sol kaval kemiğinden ameliyat oldu.

Trabzonspor'da Rayyan Baniya ameliyat oldu!
Rayyan Baniya

Rayyan Baniya

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor'da başarılı defans oyuncusu Rayyan Baniya ameliyat oldu. Bordo-mavili ekip operasyonun ardından açıklamalarda bulundu.

AÇIKLAMA GELDİ!

Trabzonspor da Rayyan Baniya ameliyat oldu! 1

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Rayyan Baniya’ya Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol kaval kemiği stres kırığı tanısıyla operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de yapılıyor! Bittiğinde Dünya'da bir ilk...Türkiye'de yapılıyor! Bittiğinde Dünya'da bir ilk...
Burhan Eşer'den Bodrumspor ile ilgili açıklamaBurhan Eşer'den Bodrumspor ile ilgili açıklama
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor ameliyat Rayyan Baniya son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.