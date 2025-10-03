Fenerbahçe Zalgiris deplasmanında kayıp!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague ikinci hafta maçında Zalgiris Kaunas’a 84-81 mağlup oldu...

Zalgiris: 84 - Fenerbahçe Beko: 81

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Anne Panther (Almanya)

SKOR DAĞILIMI BU ŞEKİLDE

Zalgiris: Williams-Goss 20, Birutis 9, Sleva 4, Francisco 18, Brazdeikis, Wright 11, Tubelis 8, Lo 4, Butkevicius 3, Ulanovas 7, Sirvydis, Rubstavicius

Fenerbahçe Beko: Jantunen 2, Horton-Tucker 10, Hall 12, Birch 2, Colson 2, Baldwin 36, Tarık Biberoviç 2, Melli 5, Bacot 4, Onuralp Bitim 6, Boston

SON 3 DK KALA ÖNDEYDİK!

Maçta ilk çeyrek 29-20 biterken, devreye 43-27 ev sahibi Zalgiris'in üstünlü ile girildi. Maçın ikinci yarısına da istekli başlayan Litvanya ekibi Zalgiris 3.çeyrek sonunda 65-53 önde tamamladı. Litvanya'nın Kaunas kentinde oynanan karşılaşmanın son 3 dakikasında girilirken 75-74'lük skorla karşılaşmada ilk kez öne geçen Fenerbahçe Beko, maçı ise 3 sayı farkla kaybetti.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, ilk hafta maçında Fransa ekibi Paris Basketbol'u 96-77 mağlup etmişti.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır