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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.02.2024 22:44 | Son Güncelleme:
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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe’yi konuk etti. Kazananın çeyrek finale yükseleceği mücadeleye sarı-lacivertliler damga vurdu. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi!
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK ile İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

MICHY BATSHUAYI FIRTINASI

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Fenerbahçe'nin iki golü de Michy Batshuayi'den geldi. Belçikalı golcü mücadelenin 17. dakikasında kazanılan penaltıyla takımını 1-0 öne geçirdi. 31. dakikada ise yeniden sahnede Michy Batshuayi vardı. Attığı golle Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçiren yıldız oyuncuyu turu sarı-lacivertlilere getirdi.

TARAFTARLARDAN ANLAMLI DESTEK

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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının 04:17 dakikasında, taraftarlar sahaya karanfil attı ve oyun kısa bir süreliğine durdu. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımız için yapılan bu hareket büyük alkış topladı.

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