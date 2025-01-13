Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı! Konyaspor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig’de zirve yarışında Galatasaray’ın ardından ikinci olan Fenerbahçe, puan farkını kapatmak adına Konyaspor'un konuğu oldu.

KONYA'DA TAM 5 GOL

Mücadelenin henüz 25. saniyesinde Pedrinho'nun golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 14. dakikada Mert Müldür ve 25. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golleriyle skoru lehine çevirdi. Ancak ilk yarının sonunda Blaz Kramer'in golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti. İkinci yarıda aradığı galibiyet golünü Dusan Tadic'in ayağından bulan Kanarya, Jose Mourinho yönetiminde sahadan 3 puanla ayrıldı ve zirve takibini sürdürdü.

DUSAN TADIC'TEN RESİTAL

Konyaspor karşısında hem gol hem asist yapan Sırp yıldız, bu sezon Süper Lig'de dördüncü kez bir maçta hem gol hem asist katkısı yapmış oldu. Öte yandan tecrübeli futbolcu, sergilediği 8 gol, 7 asistlik performansıyla ligde en fazla golde payı bulunan isim konumunda.

FENERBAHÇE ADINA TARİHİNDE BİR İLK

Fenerbahçe ağlarını henüz 25. saniyede havalandıran Pedrinho, sarı-lacivertlilerin Süper Lig tarihinde yediği en erken golü kaydetti.

2022'DEN SONRA...

Fenerbahçe, Aralık 2022'de oynadığı Hatayspor maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında iki korner golü attı.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe ile karşılaştıkları maçın seremonisinde Konyasporlu futbolcular, 3. yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık’ı unutmadı. Futbolcular sahaya “Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık” yazılı pankartla çıktı. Taraftarlar ise kale arkası tribününde “Doymadım Doyamadım” yazılı Ahmet Çalık pankartıyla koreografi yaptı.