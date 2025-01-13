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Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı! Konyaspor'u 3-2 mağlup etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.01.2025 22:02
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Hafta içi Kupa'da Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'un konuğu oldu. Tam 5 golün çıktığı mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu. Jose Mourinho yönetiminde puanını 42'ye çıkartan Kanarya, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını tekrar 8'e indirdi ve zirve takibini sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı! Konyaspor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig’de zirve yarışında Galatasaray’ın ardından ikinci olan Fenerbahçe, puan farkını kapatmak adına Konyaspor'un konuğu oldu.

KONYA'DA TAM 5 GOL

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Mücadelenin henüz 25. saniyesinde Pedrinho'nun golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 14. dakikada Mert Müldür ve 25. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golleriyle skoru lehine çevirdi. Ancak ilk yarının sonunda Blaz Kramer'in golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti. İkinci yarıda aradığı galibiyet golünü Dusan Tadic'in ayağından bulan Kanarya, Jose Mourinho yönetiminde sahadan 3 puanla ayrıldı ve zirve takibini sürdürdü.

DUSAN TADIC'TEN RESİTAL

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Konyaspor karşısında hem gol hem asist yapan Sırp yıldız, bu sezon Süper Lig'de dördüncü kez bir maçta hem gol hem asist katkısı yapmış oldu. Öte yandan tecrübeli futbolcu, sergilediği 8 gol, 7 asistlik performansıyla ligde en fazla golde payı bulunan isim konumunda.

FENERBAHÇE ADINA TARİHİNDE BİR İLK

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Fenerbahçe ağlarını henüz 25. saniyede havalandıran Pedrinho, sarı-lacivertlilerin Süper Lig tarihinde yediği en erken golü kaydetti.

2022'DEN SONRA...

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Fenerbahçe, Aralık 2022'de oynadığı Hatayspor maçından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında iki korner golü attı.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

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Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe ile karşılaştıkları maçın seremonisinde Konyasporlu futbolcular, 3. yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Ahmet Çalık’ı unutmadı. Futbolcular sahaya “Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık” yazılı pankartla çıktı. Taraftarlar ise kale arkası tribününde “Doymadım Doyamadım” yazılı Ahmet Çalık pankartıyla koreografi yaptı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
2 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig José Mourinho Konyaspor Çağlar Söyüncü dusan tadic fenerbahçe
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