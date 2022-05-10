Fenerbahçe'den Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınmasına ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görevde bulundukları süre boyunca ülke futbolunda ağır tahribatlar yaratan bu zihniyet, 'bir takıma en fazla tavizi verme' hedefiyle attıkları adımlarına bir yenisini daha eklemiştir. Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşanan olaylar ortadayken, bu olayların karşılığı olarak hiçbir ceza verilmemişken, bir de bu yapılan resmen ödüllendirme demektir; Türkiye Futbol Federasyonu ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir. Fenerbahçe Kulübü olarak Türk futbolu adına doğruları vurgulamaktan vazgeçmeyeceğimizi, bu konu vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz."

