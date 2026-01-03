SPOR

Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı resmen duyurdu! İmzalar atıldı, formayla ilk pozunu verdi

Fenerbahçe, Samsunpor'u sırtlayan yıldız oyuncu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninden paylaşılan görüntülerde Musaba, sarı-lecivertli formayı resmen giydi.

Mustafa Fidan

Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Samsunspor'un yıldız oyuncusu Anthony Musaba'yı resmen açıkladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda imzaların atıldığı ana dair fotoğraflara yer verildi.

Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

ANTHONY MUSABA RESMEN FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'nın transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. TFF internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 25 yaşındaki futbolcunun lisansı bugün çıkarıldı.

Fenerbahçe, Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın 5.75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi. Hollandalı kanat oyuncusu, Samsunspor formasıyla sahaya çıktığı 22 maçta 6 gol attı ve 3 kez asist katkısında bulundu.

MUSABA: "KARİYERİMİN EN İYİ ANI"

Yeni transfer Anthony Musaba, imza törenin ardından şunları söyledi;

"Fenerbahçe, ligdeki ve ülkedeki en iyi kulüp. Dünyadaki en iyi kulüplerden de biri. Mükemmel bir his. Fenerbahçe'de oynamak bence her genç futbolcunun hayali. Duygularım zirvede. Ekip, koç, oyuncular, herkes beni çok iyi karşıladılar. Aynı zamanda bugün gördüğüm herkes çok sıcaktı.

Bu kulüp için her şeyimi vermem adına ekstra bir motivasyon kattı. Dürüst olmak gerekirse kasım ayından itibaren Fenerbahçe’nin ilgisi olduğuna dair şeyler söylendiğini sanıyorum ama ben bunu bilmiyordum. Ailem de bilmiyordu. Ancak çok kısa bir süre önce bunun gerçekten somut olduğunu öğrendik. Ben ve ailem bunun kesinleştiğini anladığımız andan itibaren bu durum tam anlamıyla bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi. Gerçekten de bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi oldu.

Hislerim mükemmeldi. Kariyerimin en iyi anı kesinlikle bu. Fenerbahçe’ye imza atmış olmak ve bu anın gerçekleşmesi benim için çok özel. Bu yüzden çok mutluyum ve minnettarım. Taraftarlara şunu söylemek isterim ki, kulüp olarak hepimizin bildiği gibi bir süredir şampiyonluk kazanamadık. Bu yüzden bizim için hedef, bu sezon o kupayı yeniden evimize getirmek. Bunu başarmak için her maçta, her an elimizden gelen her şeyi yapacağız. Amacımız kupalar kazanmak ve buna Süper Kupa'yı alarak başlamak istiyoruz. Kupada da hedefimiz var ama özellikle lig şampiyonluğunu tekrar buraya getirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu."

SAMSUNSPOR VEDA ETTİ

Samsunspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Musaba'ya veda etti. İşte o paylaşım:

