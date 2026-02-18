SPOR

Montella'dan Romanya maçı öncesi açıklama! "Ona hassasiyetim var"

Milli Takım teknik direktörümüz Vincenzo Montella Dünya Kupası elemeleri öncesi rakibimiz Romanya, futbolcularımız İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Kenan Yıldız ile temsilcimiz Galatasaray'ın Juventus galibiyeti hakkında açıklamalarda bulundu.

Burak Kavuncu
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Montella dan Romanya maçı öncesi açıklama! "Ona hassasiyetim var" 1

"HASSASİYETİM VAR..."

Montella dan Romanya maçı öncesi açıklama! "Ona hassasiyetim var" 2

"Çok önemli bir takıma sahibiz ve bir hoca olarak, kısa süre olsa bile Milli Takım’a geldiğimde oyuncuları mutlu görmek beni çok gururlandırıyor. Bu takım ruhuyla devam etmek istiyoruz.

İrfan Can Kahveci'ye karşı bir hassasiyetim var. Oynamadığı dönemde de milli takıma çağırarak herkese bir mesaj verdim. Geldiğimiz günden beri takıma büyük katkılar sağlayan bir futbolcuydu. Oynadığı ve oynamadığı dönemlerde her zaman örnek bir karakter sergiledi. Şimdi de tekrardan oynamaya başladı. Tabii ki ritmini biraz daha yükseltmesi gerekiyor."

ROMANYA MAÇI SÖZLERİ! "ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ ÖYLE BİR BANTTALAR Kİ..."

Montella dan Romanya maçı öncesi açıklama! "Ona hassasiyetim var" 3

"Mircea Lucescu için geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kendisiyle özel bir ilişkimiz var; çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir hoca. Romanya maçında yetenekli bir kadroya karşı oynayacağız. Ancak mart ayına yüzde 100 hazır gelmemiz gerekiyor ve en iyisini yapabilecek durumda olacağız.

Arda Güler ve Kenan Yıldız öyle bir banttalar ki, takımlarının da sonuçlarını baz alarak konuşuyorum; Altın Top için aday gösterilebilecek futbolcular. O seviyedeler."

GALATASARAY'IN TARİHİ JUVENTUS GALİBİYETİNİ YORUMLADI...

Montella dan Romanya maçı öncesi açıklama! "Ona hassasiyetim var" 4

"Dün maçı seyrettik hep beraber. Maçtan önce gollü geçeceğini söylemiştim açıkçası. Maçı seyrederken hem çok keyif aldık, hem çok mutlu olduk Türk futbolu adına.

Benim meslektaşlarım bilir ki; 2. maç varsa, turu geçmiş sayılmazsınız. 2. maçı da oynamak lazım. Şu an için kutlama yapmamıza gerek yok. 2. maçtan sonra en iyi şekilde mutlu olacağız, eğer sonucu istedikleri gibi alırlarsa.

Takımlarımızın en iyi şekilde devam etmelerini diliyorum."

