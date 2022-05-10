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Fenerbahçeli Arda Güler'i çok üzen olay!

10.05.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, yaşadığı sakatlık sonrası bir darbe daha aldı. Arda Güler, U17 Avrupa Şampiyonası'nda yer alamayacak. Bu durum başarılı futbolcuyu derin şekilde yaraladı.

Fenerbahçeli Arda Güler'i çok üzen olay!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçeli Arda Güler, yaşadığı sakatlık nedeniyle kalan maçlarda görev alamayacağı ve U17 Avrupa Şampiyonası'nda olamayacağı için büyük üzüntü yaşıyor.

Genç yıldız, derbiden önce kalça kasık bölgesindeki ağrıları artınca detaylı bir kontrolden geçirilmişti.

SEZONU KAPATTI

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Arda Güler'in iliak kemiğinde yaygın stres ve ödem tespit edilmişti. 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin ligde kalan iki maçında görev yapamayacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA YOK

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Ancak Arda için asıl büyük üzüntü, boy göstermeyi dört gözle beklediği U17 Avrupa Şampiyonası'nı kaçırması oldu.

17 yaşındaki oyuncu kadroda yer alıp kendisini zorlamak istese de doktorların tavsiyesi sonrası aday kadrodan çıkartıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Arda Güler
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