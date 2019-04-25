Fenerbahçeli Berke Özer'i Liverpool ve Manchester United istiyor

Fenerbahçe’nin sezon başında Altınordu’dan transfer ettiği genç kaleci Berke Özer, İngiliz devlerinin radarına girdi.
Liverpool ve Manchester United’ın Berke ile ilgilendiğini iddia eden İngiliz basınında sezon sonunda sarı-lacivertli ekibin kapısının çalacağı ve iki takımdan birinin genç file bekçisini kadrosuna katacağı belirtildi.
18 yaşındaki kaleci bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Giresunspor’a karşı görev aldı. Berke, sarı-lacivertlilerle U21 Süper Ligi’nde 7 maçta forma giyerken, kalesinde 2 gol gördü.
Başkan adaylığı için son gün 2 Mayıs
Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu
Robin van Persie'den flaş karar
G.Saray iki eksikle Malatya'ya gidiyor
25 yaşında Beşiktaş tarihine geçecek!
Kartkolik İsmail! İlginç rakam
Karaman'ın tek rakibi Şenol Güneş
İlk finalist Leipzig
Trabzonspor'un acı günü
Wolfsburg yeni hocasını açıkladı
G.Saray'da ayrılık iddiası! Açıklama geldi
Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması
Hakan Çalhanoğlu için karar verildi
1. Lig'de 8 gollü müthiş maç!
Ronaldo Juventus'ta kalacak
Okuyucu Yorumları 2 yorum