SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel ''Kırmızı kart hakkında konuşmak istemiyorum''

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel ''Kırmızı kart hakkında konuşmak istemiyorum''

06.03.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Samuel, "Kırmızı kart hakkında konuşmak istemiyorum. Sahada kalmak ve gol yememek istedik. Golü de yedik ama karakter gösterdik. Kesinlikle kazanabilirdik. Pozisyonumdan memnunum. Hücumda daha fazla zevk alıyorum. Ancak oynamak güzel." dedi.

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel ''Kırmızı kart hakkında konuşmak istemiyorum''

Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadeleyi değerlendiren Samuel, "Maça iyi başladık. Hocamız da ilk 20 dakika baskınının çok önemli olduğunu söyledi. Kırmızı kart hakkında konuşmak istemiyorum. Sahada kalmak ve gol yememek istedik. Golü de yedik ama karakter gösterdik. Kesinlikle kazanabilirdik. Pozisyonumdan memnunum. Hücumda daha fazla zevk alıyorum. Ancak oynamak güzel." dedi.

Sağ bek olarak oynayan ve Nwakaeme'yi kontrol görevi verilen Nijeryalı oyuncu, "Anthony Nwakaeme'nin ne kadar iyi olduğunu biliyordum. Maçtan önce videolarını izledim. Birkaç kez beni geçti, gol de attı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Miha Zajc maçı kırmızı karta bağladıMiha Zajc maçı kırmızı karta bağladı
Ne yaptın Sosa! Beğeni yağmuruna tuttular...Ne yaptın Sosa! Beğeni yağmuruna tuttular...
Kahve hayatından etti! 200 bardak...Kahve hayatından etti! 200 bardak...
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı olay oldu!

36 ay taksitle ayçiçek yağı satışı olay oldu!

Rusya sınır ülkelerini açık açık tehdit etti

Rusya sınır ülkelerini açık açık tehdit etti

Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe paylaşımı! ''Allah belasını versin''

Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe paylaşımı! ''Allah belasını versin''

Fatih Terim, Barcelona maçı öncesi ilk kez konuştu!

Fatih Terim, Barcelona maçı öncesi ilk kez konuştu!

Galatasaray'a şoke eden ceza! Tüm parayı verecekler...

Galatasaray'a şoke eden ceza! Tüm parayı verecekler...

Merih Demiral, İtalya'nın gündeminde! Görenlerin içi gidiyor...

Merih Demiral, İtalya'nın gündeminde! Görenlerin içi gidiyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Türk sevgilisinden evlenme teklifi almıştı! Seksi pozu olay oldu

Türk sevgilisinden evlenme teklifi almıştı! Seksi pozu olay oldu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.