Fenerbahçeli Caner Erkin, koluna kızının dövmesini yaptırdı

Milli futbolcu Caner Erkin, kızına duyduğu aşkı ölümsüzleştirdi. Erkin, koluna Ağustos 2018'de dünyaya gelen kızı Mihran Ela'nın dövmesini yaptırdı.
Bu sezon yeniden Fenerbahçe forması giyecek olan Caner Erkin, Ocak 2018'de oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya Roma'da nikah masasına oturmuştu.
Yıldız futbolcu, mutluluğa imza atmadan önce Şükran Ovalı'nın bir fotoğrafını koluna dövme yaptırmıştı.
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