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Fenerbahçeli Caner Erkin, koluna kızının dövmesini yaptırdı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.08.2020 09:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Caner Erkin, koluna 2018 yılının Ağustos ayında dünyaya gelen kızı Mihran Ela'nın dövmesini yaptırdı.

Fenerbahçeli Caner Erkin, koluna kızının dövmesini yaptırdı

Milli futbolcu Caner Erkin, kızına duyduğu aşkı ölümsüzleştirdi. Erkin, koluna Ağustos 2018'de dünyaya gelen kızı Mihran Ela'nın dövmesini yaptırdı.

Bu sezon yeniden Fenerbahçe forması giyecek olan Caner Erkin, Ocak 2018'de oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya Roma'da nikah masasına oturmuştu.

VÜCUDUNDA EŞİNİN DE DÖVMESİ BULUNUYOR

Yıldız futbolcu, mutluluğa imza atmadan önce Şükran Ovalı'nın bir fotoğrafını koluna dövme yaptırmıştı.

caner erkin

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