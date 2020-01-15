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  4. Fenerbahçeli Deniz Türüç'ün sol dizinde ödem tespit edildi

Fenerbahçeli Deniz Türüç'ün sol dizinde ödem tespit edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanan Deniz Türüç'ün sol dizinde ödem tespit edildi. Diğer yandan uzun süren sakatlık dönemini geçiren Miha Zajc takımla antrenmanlara başladı.

Fenerbahçeli Deniz Türüç'ün sol dizinde ödem tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu Deniz Türüç'ün sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu. Sarı lacivertlileri sevindiren haber Miha Zajc'dan geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan Deniz'in MR'ı çekildi ve sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi.

Oyuncunun Süper Lig'de Gaziantep FK ile yapılacak karşılaşmada görev alıp alamayacağının ise cuma günü kafile yola çıkmadan netlik kazanacağı aktarıldı.

MIHA ZAJC TAKIMLA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Fenerbahçe'de sakatlığı düzelen Slovak futbolcu Miha Zajc, takımla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK'yle yapacağı maçın hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde başlarken Zajc'tan sevindirici haber aldı.

Aralık ayının ortasında antrenmanda sakatlanan Zajc, devre arasında Antalya kampında yer alamamıştı.

Slovak futbolcunun, 1 ay sonra bugünkü antrenmanda takımla çalıştığı ifade edildi.

Sakatlığı süren Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses'in bireysel olarak çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
deniz türüç Fenerbahçe Futbol süperlig Miha Zajc sakatlık

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