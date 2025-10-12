SPOR

Fenerbahçeli Edson Alvarez'den İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kararı sonrası flaş paylaşım!

Süper Lig devi Fenerbahçe’de kısa süre içerisinde gelen 2 kadro dışı kararı gündemdeki yerini korurken, takıma yeni transfer olan Edson Alvarez sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Burak Kavuncu
Edson Alvarez

Edson Alvarez

MEK Meksika
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Fenerbahçe’de teknik direktör Tedesco ile yönetimin ortak kararı ile İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılırken, bu olaydan kısa bir süre sonra takıma bu yaz transfer olan ve sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Edson Alvarez’den beklenmedik bir paylaşım geldi.

ADALET TERAZİSİ!

Fenerbahçeli Edson Alvarez den İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun un kadro dışı kararı sonrası flaş paylaşım! 1

Fenerbahçeli Edson Alvarez’in sosyal medya hesabından adalet terazisi emojisi kullanarak yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde gündem oldu. Bu paylaşımın İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı kalmasının ardından gelmesi ise gündeme aralarının bozuk olduğu iddialarını getirdi.

FENERBAHÇE DUYURMUŞTU

Fenerbahçeli Edson Alvarez den İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun un kadro dışı kararı sonrası flaş paylaşım! 2

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur."

