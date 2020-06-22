Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakacağı tarih belli oldu

Fenerbahçe'de yaşanan sıkıntılar son bulmazken Emre Belözoğlu, takımda farklı görevler almaya devam ediyor ama kötü gidişata dur diyemedi.Sarı-laciverti ekipte gelecek sezon sportif direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu, son haftalarda oynanan mücadelelerdeki farklı görevleriyle dikkatleri çekti.

1 HAFTA İÇİNDE FUTBOLCU, HOCA VE SPORTİF DİREKTÖR POZLARI VERDİ

Ligin 27'nci haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde yedek soyunan Belözoğlu, 78'inci dakikada Mehmet Ekici'nin yerine oyuna dahil olarak karşılaşmanın seyrini değiştirdi.Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan yarı final rövanş maçında yine yedek soyunan Emre Belözoğlu, kulübeden teknik adam gibi oyunculara müdahale edip itirazlarda bulundu. Karşılaşmanın hakemine yönelik tepkisini sürdüren Belözoğlu, yedek kulübesinde iki sarı kartın ardından çıkan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Emre'nin olmayışından sonra itici gücünü kaybeden sarı-lacivertli takım Trabzonspor'a elenerek 6 yıllık kupa hasretini de sürdürdü.

Kupadaki üzüntüsünü ise ligde unutmak isteyen Fenerbahçe'de Kasımpaşa yenilgisiyle umutlar tamamen kayboldu. Sahada ve yedek kulübesinde de yer alamayan Emre Belözoğlu, bu sefer sportif direktör gibi karşılaşma boyunca not aldı. Tribünden desteğini sürdüren ve mücadele başından sonuna kadar not defterine yazılar yazan Emre Belözoğlu, daha sonra yönetimle yan yana maçı izledi.