SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakacağı tarih belli oldu

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakacağı tarih belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.06.2020 17:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de son haftalarda hem futbolcu hem de hoca hem de sportif direktör rollerine soyunan Emre Belözoğlu'nun, 26 Temmuz'daki Çaykur Rizespor maçı sonrası futbolculuk kariyerini noktalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakacağı tarih belli oldu

Fenerbahçe'de yaşanan sıkıntılar son bulmazken Emre Belözoğlu, takımda farklı görevler almaya devam ediyor ama kötü gidişata dur diyemedi.Sarı-laciverti ekipte gelecek sezon sportif direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu, son haftalarda oynanan mücadelelerdeki farklı görevleriyle dikkatleri çekti.

1 HAFTA İÇİNDE FUTBOLCU, HOCA VE SPORTİF DİREKTÖR POZLARI VERDİ

Ligin 27'nci haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde yedek soyunan Belözoğlu, 78'inci dakikada Mehmet Ekici'nin yerine oyuna dahil olarak karşılaşmanın seyrini değiştirdi.Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan yarı final rövanş maçında yine yedek soyunan Emre Belözoğlu, kulübeden teknik adam gibi oyunculara müdahale edip itirazlarda bulundu. Karşılaşmanın hakemine yönelik tepkisini sürdüren Belözoğlu, yedek kulübesinde iki sarı kartın ardından çıkan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Emre'nin olmayışından sonra itici gücünü kaybeden sarı-lacivertli takım Trabzonspor'a elenerek 6 yıllık kupa hasretini de sürdürdü.

emre-belozoglu-26-temmuz-da-aktif-futbol-13349983_2141_m

Kupadaki üzüntüsünü ise ligde unutmak isteyen Fenerbahçe'de Kasımpaşa yenilgisiyle umutlar tamamen kayboldu. Sahada ve yedek kulübesinde de yer alamayan Emre Belözoğlu, bu sefer sportif direktör gibi karşılaşma boyunca not aldı. Tribünden desteğini sürdüren ve mücadele başından sonuna kadar not defterine yazılar yazan Emre Belözoğlu, daha sonra yönetimle yan yana maçı izledi.

KART CEZALISIYDI, PROTOKOLDEN AKREDİTESİ YAPILDI

Kupa yarı finalinde kart görerek Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşen Emre Belözoğlu maça protokol kontenjanından akredite edildi. Sahada oynaması ve karma alana girmesi yasak olan cezalı oyuncu daha önceki emsallerde de olduğu gibi stadın saha dışındaki farklı bir noktasına, tribüne girebileceği gibi Emre de Covid-19 sürecinde eklenen talimatlara göre 52 kişilik toplam kontenjanı bulunan deplasman takımı Fenerbahçe'nin idari kadrosundan akredite edildi. Tribünde notlar alan tecrübeli oyuncu gelecek sezondaki görevi olan sportif direktörlüğe ısınmış oldu.

emre-belozoglu-26-temmuz-da-aktif-futbol-13349983_5198_m

JÜBİLE 26 TEMMUZ'DA

Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, ligde geri kalan maçlarda sahaya çıkmayı planlamıyor. Bu sezon hedefsiz kalan sarı-lacivertli ekipte, ilk 11'de başka isimlere süre tanımayı hedefleyen Belözoğlu, gelecek sezonun transfer çalışmalarına daha fazla ağırlık verecek. Zorunlu kalmadıkça sahaya çıkmayı düşünmeyen Emre Belözoğlu, ligin son haftasında 26 Temmuz'da oynanması planlanan Rizespor mücadelesinde ise sahaya çıkarak sembolik bir jübile ile aktif futbol yaşamına noktayı koyacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Volkan, maç sonu o iki ismi azarladı!Volkan, maç sonu o iki ismi azarladı!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

Okan Kocuk topu kaç saniye elinde tuttu?

Okan Kocuk topu kaç saniye elinde tuttu?

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor!

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor!

Mert Hakan ile 5 yıllık sözleşme!

Mert Hakan ile 5 yıllık sözleşme!

''Türkiye'yi uyarıyorum''

''Türkiye'yi uyarıyorum''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kulübü satın alıyor!

Kulübü satın alıyor!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakacağı tarih belli oldu

Emre Belözoğlu veda ediyor!

Volkan Demirel, maç sonu Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı

Volkan, maç sonu o iki ismi azarladı!

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe ile anlaştı

Mert Hakan ile 5 yıllık sözleşme!

Caner Erkin 'engelleri' kaldırdı!

Caner Erkin 'engelleri' kaldırdı!

Fenerbahçe'ye Kevin Strootman, önerisi

Marsilya'dan F.bahçe'ye flaş teklif! "Bedavaya alın..."

Fenerbahçe'de stopere David Luiz sürprizi

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.