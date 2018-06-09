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Fenerbahçeli eski futbolcu Fadıl Vokrri hayatını kaybetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.06.2018 13:22 | Son Güncelleme

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadıl Vokrri hayatını kaybetti.

Fenerbahçeli eski futbolcu Fadıl Vokrri hayatını kaybetti

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadil Vokrri geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Vokrri'nin spor sırasında fenalaştığı acil olarak Priştine'deki hastaneye kaldırılan Vokri'nin tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadığı açıklandı. Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Vokrri, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı olarak görev yapıyordu.

FADİL VOKRRİ KİMDİR?

Fadil Vokrri 23 Haziran 1960 yılında Kosova'da doğdu. Arnavut futbolcu, 1990-1992 yılında Fenerbahçe'de oynadı. Fransız Nimes takımından transfer olan futbolcu 12 kez Yugoslav Milli formasını giydi. Futbolculuğu bıraktıktan sonra Fransa milli takımında antrenörlüğe başladı. Vokrri son olarak Kosova Futbol Federasyonu başkanıydı.

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Fadıl Vokrr

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