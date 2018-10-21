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Fenerbahçeli eski futbolcu Vincent Janssen Galatasaray'a teklif edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.10.2018 10:29 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de oynayan ve yaşadığı sakatlıklar yüzünden beklenilen katkıyı veremeyen Vincent Janssen konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Ara transferde bir golcü almayı planlayan Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Tottenham'lı Vincent Janssen teklif edildi.

G.Saray'da Janssen sesleri

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Suudi kulübü Al Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in yerine forvete takviye yapması beklenen Galatasaray'a Vincent Janssen'in teklif edildiği öğrenildi.

Suudi kulübü Al Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in yerine forvete takviye yapması beklenen Galatasaray'a Vincent Janssen'in teklif edildiği öğrenildi.
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Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan 24 yaşındaki Hollandalı golcü, Tottenham'a geri dönmüştü.

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan 24 yaşındaki Hollandalı golcü, Tottenham'a geri dönmüştü.
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Tecrübeli ismin menajerinin, sarı-kırmızılı idarecilere mesaj yolladı:

Tecrübeli ismin menajerinin, sarı-kırmızılı idarecilere mesaj yolladı:
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"Janssen, İstanbul'da yarım kalan bir işi olduğunu düşünüyor."

"Janssen, İstanbul'da yarım kalan bir işi olduğunu düşünüyor."
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"İsterseniz size gelebilir" dediği belirtiliyor."

"İsterseniz size gelebilir" dediği belirtiliyor."
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Vincent, Fenerbahçe'de oynarken ayak parmağındaki kemik ödemi nedeniyle uzun süre forma giyememişti.

Vincent, Fenerbahçe'de oynarken ayak parmağındaki kemik ödemi nedeniyle uzun süre forma giyememişti.
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Ağustos ayında küçük bir operasyon geçiren yıldızın ferdi antrenmanlara başladığı ve ocak ayında tam hazır olarak sahalara döneceği ifade edildi.

Ağustos ayında küçük bir operasyon geçiren yıldızın ferdi antrenmanlara başladığı ve ocak ayında tam hazır olarak sahalara döneceği ifade edildi.
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Sarı-lacivertli takımda sakatlık sebebiyle sadece 18 maça çıkabilen yıldız, 5 gol , 2 asist üretti. Janssen'in 'form tutması halinde' G.Saray'da iş yapabileceği belirtildi. (FOTOMAÇ)

Sarı-lacivertli takımda sakatlık sebebiyle sadece 18 maça çıkabilen yıldız, 5 gol , 2 asist üretti. Janssen'in 'form tutması halinde' G.Saray'da iş yapabileceği belirtildi. (FOTOMAÇ)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Vincent Janssen Fenerbahçe

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