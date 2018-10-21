Fenerbahçeli eski futbolcu Vincent Janssen Galatasaray'a teklif edildi

Ara transferde bir golcü almayı planlayan Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Tottenham'lı Vincent Janssen teklif edildi.

1 / 8 Suudi kulübü Al Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in yerine forvete takviye yapması beklenen Galatasaray'a Vincent Janssen'in teklif edildiği öğrenildi.

4 / 8 "Janssen, İstanbul'da yarım kalan bir işi olduğunu düşünüyor."