Fenerbahçeli eski yönetici Selim Kosif'den tepki: 2 yılda her şeyi yaşattınız!

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti. Galatasaray, 40. dakikada Donk, 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru’dan bulduğu gollerle rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe’nin tek golü ise 21. dakikada Kruse’den geldi.
Galatasaray, son galibiyetini 22 Aralık 1999’da aldığı Kadıköy’deki galibiyet hasretini bitirirken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.
Mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yoğun tepkiler vardı. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif de tepkisini sosyal medya üzerinden göstermeyi tercih etti.
Kosif, attığı tweette "20 yıl içinde görmediğimiz her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun size." ifadelerine yer verdi.
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