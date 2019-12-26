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  4. Deniz Türüç: Büyük hedefe ulaşmak istiyoruz

Deniz Türüç: Büyük hedefe ulaşmak istiyoruz

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.12.2019 16:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Deniz Türüç, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Deniz Türüç: Büyük hedefe ulaşmak istiyoruz

FB TV'ye konuşan Deniz Türüç, Beşiktaş derbisi ve Çaykur Rizespor maçıyla alakalı değerlendirmede bulundu.

Beşiktaş'a karşı oynanan oyun ve alınan 3 puanın önemine değinen Deniz, "Bu yılın son maçına çıkacağız. Rizespor maçında da galip gelerek hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Sezonun ikinci yarısında ise büyük hedefe ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİN DAHA GÜZEL OLACAĞINA İNANIYORUM"

Deniz Türüç, önemli bir maç kazanmalarına rağmen hala lider olmadıklarını hatırlatarak, "En önemlisi sezon sonunda şampiyon olmak. Bu uzun bir maraton ve kendimize güveniyoruz. Daha iyi işler yapacağımızdan herkes emin olabilir. Zamanla herkes birbirine alışmaya başlıyor. Ben her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

"SÜPER LİG'DE KOLAY MAÇ YOK"

Deplasmanlarda da seyircileri önünde oynadıkları futbolu sergilemeleri gerektiğini vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Zor bir maç bizi bekliyor. Nitekim Süper Lig'de kolay maç yok. Oraya gidip elimizden gelenin fazlasını yaparak 3 puan almak istiyoruz. Güzel oyun ortaya koyarak, oyunu domine ederek, dönen topları alarak, istek ve arzulu bir şekilde maçı kendimize çekmek istiyoruz."

Fenerbahçe'nin hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirten Deniz, önlerindeki iki kupayı da kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
deniz türüç Fenerbahçe Futbol süperlig

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