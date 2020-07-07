Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, oyundan alınınca sinirlendi

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Karşılaşmanın 70. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç'ün yerine Garry Rodrigues oyuna dahil olunca Türüç, çok sinirlendi. Karara tepki gösteren Türüç, yedek kulübesine sert bir şekilde vurdu ve itirazlarını sürdürdü.
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
Deniz Türüç, daha önce Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 61. dakikasında oyundan çıkarılırken sert bir şekilde itiraz etmişti.
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