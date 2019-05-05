SPOR

Fenerbahçeli futbolcu Elif Elmas'tan Luis Suarez paylaşımı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Elif Elmas'tan Barcelona forması giyen Luis Suarez paylaşımı geldi.

Fenerbahçeli futbolcu Elif Elmas'tan Luis Suarez paylaşımı

Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Elif Elmas'tan Luis Suarez paylaşımı geldi. Genç yıldız, kendisine imzalı forma gönderen Uruguaylı golcü Luis Suarez'i etiketleyerek, "Teşekkürler" notunu düştü.

Elif'in, Suarez'in altına Martin Skrtel'i de etiketlemesi formayı Slovak stoperin aracılığıyla aldığı yorumları yapıldı.

80

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Volkan'dan Harun'a destekVolkan'dan Harun'a destek
Yanal'dan mesaj! 'Sezon sonu açıklayacağız'Yanal'dan mesaj! 'Sezon sonu açıklayacağız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elif Elmas Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig barcelona İspanya La Liga

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Ronaldo'dan teknik direktörlük sinyali

Ronaldo'dan teknik direktörlük sinyali

Derbinin VAR hakemi belli oldu

Derbinin VAR hakemi belli oldu

Cüneyt Çakır'a dev görev

Cüneyt Çakır'a dev görev

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'

'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçeli futbolcu Elif Elmas'tan Luis Suarez paylaşımı

Elif Elmas'tan Luis Suarez paylaşımı

Volkan Demirel'den Harun Tekin'e destek mesajı

Volkan'dan Harun'a destek

Ersun Yanal: Önümüzdeki 3 maçı da kazanmak istiyoruz

Yanal'dan mesaj! 'Sezon sonu açıklayacağız'

Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'yle özel bir anlaşma yaptık

Ve Valbuena anlaşmayı açıkladı!

Fenerbahçe deplasmanda 7,5 ay sonra kazandı

F.Bahçe 7,5 ay sonra!

Harun Tekin'den inanılmaz hata! Damga vurdu

Harun Tekin'den inanılmaz hata! Damga vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.