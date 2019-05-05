Fenerbahçeli futbolcu Elif Elmas'tan Luis Suarez paylaşımı

Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Elif Elmas'tan Luis Suarez paylaşımı geldi. Genç yıldız, kendisine imzalı forma gönderen Uruguaylı golcü Luis Suarez'i etiketleyerek, "Teşekkürler" notunu düştü.
Elif'in, Suarez'in altına Martin Skrtel'i de etiketlemesi formayı Slovak stoperin aracılığıyla aldığı yorumları yapıldı.
Dortmund'un işi mucizelere kaldı
Yanal'dan mesaj! 'Sezon sonu açıklayacağız'
Ve Valbuena anlaşmayı açıkladı!
Derbi öncesi G.Saray'da sakatlık şoku!
Bayern rahat kazandı
Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!
Quaresma 11’e dönüyor
Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı açıklaması!
Galatasaray’ın derbi galibiyeti yok
Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet
Trabzon, Avrupa aşkına
Juve'yi Ronaldo kurtardı
Göreve geldikten 3 ay sonra istifa etti
Fenerbahçe transfer bombayı patlattı
Menemen Belediye'den tarihi başarı!
Spor Toto 1. Lig'den dünya devine imzayı attı!
Efsane isim geri dönüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum