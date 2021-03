Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci müjdeyi verdi: Hazırım

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. İrfan Can hazır olduğunu belirterek 'Hocamoz şans verirse bu hafta oynarım' dedi. Transfer sürecine de değinen başarılı futbolcu, neden Galatasaray'ı değil de Fenerbahçe'yi tercih ettiğini açıkladı.

Büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, "2-3 senedir adım geçiyordu Fenerbahçe'de. Yakınlarım da bilir hangi takımı tuttuğumu. Buraya geldiğim için söylemiyorum bunu. Burada olduğum için mutluyum" diye konuştu.

"FUTBOL HAYATIMDA ŞANSLI OLDUĞUM KONULAR VAR"

Futbol hayatında şanslı olduğu konular olduğunu dile getiren İrfan Can, "İzlediğim oyuncularla oynama fırsatım oldu. Mesut ağabey dünyanın en iyi oyuncularından biri. İdollerimden biri, kendisinden öğreneceğim çok şey var. Ondan ne kadar şey kapabilirsem benim için kar. Her sene kendimi geliştirmeye çalışan bir oyuncuyum. İnşallah buradan Avrupa'ya gideceğim. Bunu da Mesut ağabeyin sayesinde yapabilirim" şeklinde konuştu.