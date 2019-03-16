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Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal’da yırtık tespit edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.03.2019 13:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal’ın sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal’da yırtık tespit edildi

Fenerbahçe’nin Süper Lig'in 26. haftasında dün sahasında oynadığı DG Sivasspor maçında sakatlanarak 54. dakikada sahayı terk eden Mehmet Topal’da yırtık tespit edildi. Sol üst arka adalesinde kısmi yırtık olan futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi. Milli Takım kadrosunda yer alan Mehmet Topal’ın bu sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkartılması bekleniyor. (İHA)

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