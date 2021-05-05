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Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'a 20 milyon Euro

05.05.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan için sarı lacivertli takımın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Crystal Palace, yıldız futbolcunun sözleşmesindeki 20 milyon Euro'luk maddeyi aktif hale getirmeye hazır!

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'a 20 milyon Euro

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ozan Tufan, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği bu dönemde birçok kulübün takibi altında. Yıldız futbolcu hem Fenerbahçe hem de A Milli Futbol Takımı'ndaki performansıyla transferin aranılan isimlerinden biri haline geldi.

14 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

İstikrarıyla dikkat çeken Ozan Tufan bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 34 maçta 5 gol, 9 asistlik performansıyla 14 gole direkt katkı yaptı. Premier Lig ekibi Crystal Palace, elini çabuk tutarak 25 yaşındaki futbolcuya imza attırmak için kolları sıvadı.

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Ozan Tufan’ın menajeriyle temasa geçen İngiliz ekibinin yetkilileri, oyuncu ile anlaşması halinde Fenerbahçe ile pazarlık bile etmeden 20 milyon Euro'yu vererek bu transferi hemen bitirmenin hesaplarını yapıyor. Zaten sarı-lacivertliler de bu rakamın altında gelecek bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

'PREMİER LİG'DE OYNAMAK İSTİYORUM'

Milli yıldız daha önce kariyeri ile ilgili yaptığı açıklamada "Yeni başlıyoruz daha. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var, çok önemli. Her futbolcu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi göstermek, oralarda ülkemi temsil edebilmek. Premier Lig'de kendimi görmek istiyorum, inşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir" şeklinde konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ozan Fener'deki elit oyunculardan biri, 20 milyondan aşağı verilmez... Takımdaki Tiam, Cisse, Samata, Ferdi, Sosa, Harun gibi çürüklere bakarsan Ozan'ın değeri ve Fener'deki yeri tartışılmaz..
Oh be sat sat sat gitsin iyi para valla, nasıl olsa sene sonu geri gelir ????

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