Fenerbahçeli futbolcular Adana Demirspor galibiyetinin ardından konuştu: "Hepimizin arası Mourinho ile çok iyi!" Cenk Tosun, İrfan Can Eğribayat, Levent Mercan...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda lig sonuncusu Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı - lacivertli futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları;

İRFAN CAN EĞRİBAYAT: "BÖYLE MAÇLARDA 1-2 KEZ TOP GELİR"

Livakovic'in sakatlığından kaynaklı bugün ilk 11'de başlayan filebekçisi İrfan Can Eğribayat, "Böyle maçlarda 1-2 kez top gelir, orada hazır olmak gerekir. Adana Demirspor zorluk içerisinde. Allah yardımcıları olsun, kolay değil. İlk yarı güzel geçti. İkinci yarıda ard arda goller attık. İki golümüz iptal oldu. İyice kapanıyorlar, rakibi açmak kolay olmayabiliyor. Güzel skor aldık. Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. Biz de mücadelemize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

CENK TOSUN: "MOURINHO İLE HEPİMİZİN ARASI ÇOK İYİ"

Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşayan Cenk Tosun ise, "Çok güzel bir duygu gol atmak. İlk golümü attığım için çok mutluyum. Galip geldiğimiz için ayrıca mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bu maçı unutup hafta içi oynayacağımız Avrupa maçına odaklanacağız. Hocamla hepimizin arası çok iyi. Bize çok babacan davranıyor. İkili ilişkisi çok iyi insan. Az forma şansı buldum ama hoca bugün bana güvendi. Ben de golümü attım. Hazır olduğumu gösterdim. İyi çalışıyorum. Profesyonellik bunu gerektirir. Hoca şans verdikçe ben de elimden geleni yapacağım." sözlerini sarf etti.

Jose Mourinho'nun stoper bölgesinde şans verdiği sol bek Levent Mercan ise bu duruma yönelik, "Bugünkü maç bizim için ekstra önemliydi şampiyonluk yolunda. Her maç önemli. Bugün de galibiyeti aldığımız için mutluyuz. İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Mevki olarak biraz farklı benim için. Ama daha önce de söyledim, hangi mevki olursa olsun elimden geldiği kadar savaşmaya çalışıyorum. Her zaman mücadele etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.