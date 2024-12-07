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Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu: "Sahadaki en iyi takım kaybetti! Hayal kırıklığı" Dusan Tadic, Alexander Djiku...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.12.2024 22:34
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı - lacivertli futbolculardan Dusan Tadic ve Alexander Djiku açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu: "Sahadaki en iyi takım kaybetti! Hayal kırıklığı" Dusan Tadic, Alexander Djiku...

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Dolmabahçe'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı - lacivertli futbolcular açıklamalar yaptı.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları;

DJIKU: "HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ!"

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"Bugün maçın senaryosuna bakacak olursak üzgünüz tabii. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maç içinde her şeyimizi verdik. Sahadaki en iyi takım kazanamadı. Ofansif ve defansif olarak her şeyi yaptık ama maalesef sahadan yenilerek ayrılıyoruz. Son Gaziantep maçında yoktum. Hocayla konuşmuştuk ve risk almak istememiştik. Bugün yeniden formama kavuştum."

DUSAN TADIC: "BÖYLE BİR YENİLGİ ALMAK ÜZÜCÜ"

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"Atmosferi iyi biliyoruz. Geçen sene burada kazanmıştık. Kazanmanın nasıl bir duygu olduğunu biliyorduk. Maalesef istemediğimiz bir netice ile ayrılıyoruz. Bazı şanslar yarattık. İyi olduğumuz, kötü olduğumuz anlar vardı. Analiz edeceğiz. Böyle bir yenilgi almak üzücü, hayal kırıklığı. Devam etmek gerekiyor. Oynanacak daha çok maç var. Öncelikle bir Avrupa maçı oynayacağız. Biz maç maç düşünüyoruz. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bu neticeden ötürü hayal kırıklığı yaşıyoruz. Devam etmeliyiz. Kendimizi zorlamalıyız. Beraber kalmalıyız. Kazanmaya devam etmeliyiz. Çarşamba günkü maç yakın tarihte. O maçla birlikte kazanmaya dönmeli ve o şekilde devam etmeliyiz."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
1 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig beşiktaş dusan tadic fenerbahçe Alexander Djiku
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