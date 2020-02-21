Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ı ezberliyor

Sarı lacivertli takımın teknik heyeti ve oyuncuları, maçın analizi için toplantı yaptı. Toplantının ardından oyuncuların bir grubu sahada, bir grubu da salonda rejenerasyon idmanı gerçekleştirdi. Fenerbahçe, yarın yapılacak taktik çalışmaların ardından kampa girecek.

(DHA)

