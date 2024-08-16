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Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde hakkında hapis istemi! Galatasaray maçında ortalık karışmıştı

16.08.2024 16:14
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Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası yaşananlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. Söz konusu iddianamede aralarında futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu 5 kişi hakkında hapis istendi.

Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde hakkında hapis istemi! Galatasaray maçında ortalık karışmıştı

alatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılık, Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede stadyum müdürü Ali Çelikkıran "müşteki", futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

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İddianamede, 5 şüphelinin 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Suçları ise "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" şeklinde sıralanıyor.

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Öte yandan, soruşturmayı yürüten savcılık, Dursun Özbek'in de aralarında bulunduğu 7 müşteki tarafından yapılan şikayete ilişkin olarak Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İdari Menajer Emir Yolaç, futbolcular Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi.

(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe
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