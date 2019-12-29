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  4. Fenerbahçeli futbolculardan Ç. Rizespor maçının ardından açıklamalar

Fenerbahçeli futbolculardan Ç. Rizespor maçının ardından açıklamalar

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.12.2019 22:35 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede sarı lacivertliler ev sahibi ekibi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Deniz Türüç, şampiyonluk yolunda geçen seneki Galatasaray performansını örnek gösterdi. Fenerbahçeli Jailson ve Vedat Muriqi de maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli futbolculardan Ç. Rizespor maçının ardından açıklamalar

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından Fenerbahçeli futbolcular Jailson, Deniz Türüç ve Vedat Muriqi açıklamalarda bulundu.

JAİLSON O GOLÜ ANLATTI

Fenerbahçe'ye Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Jailson, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Jailson "Deplasmanda kazanmanın önemini bilmemiz gerekiyor. Bugün herkes 90 dakika elinden geleni yaptı. Tanrı'ya şükürler olsun pozitifi bir skorla ayrılıyoruz ve yarışta devam ediyoruz. Tatilden sonra yarışta olmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yaklaşık 35 metre uzaklıktan attığı golle ilgili de konuşan Jailson "Gol için çok mutluyum. Tanrı'ya şükürler olsun uzaktan attığım bu gol de galibiyeti getirdi. Takım olarak iyiydik, bu gol kazandırdı ve yola devam ediyoruz." diye konuştu.

DENİZ TÜRÜÇ'TEN GALATASARAY ÖRNEĞİ

Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de frikikten ağları sarsan Deniz Türüç, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"SİVAS MAÇI SONRASINDA..."

Sivasspor karşılaşmasının ardından çok üzüldüklerini belirten Türüç, "Zor bir maç oldu, Rize her zaman zordur. Sivas maçından sonra ne kadar üzüldüğümüzü herkes biliyor. Kendi aramızda toplantılar yaptık ve kupa maçı dahil 3 maçı kazanmalıydık. Taraftarımız bunu hak ediyor. Golü attım, takıma katkı yaptıysam ne mutlu bana." dedi.

"ARA ÇOK KÖTÜ OLDU"

Takım olarak hava yakaladıklarını söyleyen Deniz Türüç, "Kornerden kötü bir gol yedik. İkinci yarı yine iyiydik. Biraz dikkatli olsaydık 3, 4, 5 olabilirdi. Yarışta devam ediyoruz. Aslında ara kötü bir zamanda geldi, tam hava yakaladık, devre oldu. Bizi destekleyen herkese teşekkürler, ikinci yarı böyle devam etmeliyiz." diye konuştu.

GALATASARAY HATIRLATMASI!

"GEÇEN SENE BİR TAKIM..."

Basın mensuplarına konuşan Deniz Türüç "Sezon sonunda şampiyon olduğunda, şu anda kimin nerede olduğu önemli değil. Biz bir oyun ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün 1 puan geride, 5 puan geride, 2 puan önde olman önemli değil. Geçen sene de geriden gelip şampiyon olan bir takım vardı. Ben bu büyük camia ile şampiyon olacağımıza eminim." dedi.

"YARIŞTA BÜYÜKLER KALIR"

"Şampiyonlukta hangi takımla çekişeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Deniz Türüç "Sezon sonunda bana sorarsanız, büyük camialar taraftarlarıyla birlikte bu işi götürecekler uzun vadede ama... Sivasspor'a, Alanyaspor'a, Malatyaspor'a da helal olsun, bu işe katılmaları mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"BEN İYİ OLMANIN YOLUNU BULURUM..."

Attığı golle ilgili de görüşü sorulan Deniz Türüç "Gol atmak tabii ki çok mutlu edici bir şey. Ondan önemli olan takımın aldığı 3 puan. Son maçlarda gol ve asistlerle oynuyorum, bundan önemli olan takımın iyi olması. Ben iyi olmanın yolunu bulurum ama takımın iyi olması bu büyük aile için önemli." diyerek sözlerini noktaladı.

VEDAT MURİQİ: ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, eski takımı Rizespor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tekrar Rize'ye döndüğü için mutlu olduğunu belirten Muriqi, "Çok değişik duygular vardı, beni çok iyi karşıladılar, onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de onları bizi ağırladıkları gibi ağırlayacağız" dedi.

Şampiyonluğa inandıklarını da vurgulayan Kosovalı oyuncu, "2. yarının daha zorlu geçeceği kesin ama sonunda şampiyon biz olacağız" ifadelerini kullandı.

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