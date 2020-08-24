SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Olympiakos yolunda

Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Olympiakos yolunda

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.08.2020 18:09 | Son Güncelleme

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan ve takıma yaptığı takviyeleri arka arkaya açıklayan sarı lacivertli takımda geçtiğimiz sezon eleştirilerin odağı olan Garry Rodrigues yol ayrımında. Yıldız isim için Yunan ekibi Olympiakos devrede. İşte detaylar...

Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Olympiakos yolunda

Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve zaman zaman camiada eleştiri oklarının hedefi olan Garry Rodrigues içn Yunan devi Olimpiakos devreye girdi.Yunan basınında yer alan bilgilere göre sarı lacivertli futbolcu için kırmızı beyazlı kulübün yetkilileri randevu talep etti.

BU HAFTA GÖRÜŞME

Öte yandan Olimpiakoslu idarecilerin Fenerbahçe yönetiminden isteğinin bu hafta içi transfer görüşmesi yapmak olduğu kaydedildi.Garry Rodrigues, bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 4 gol 6 asistle oynamıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Esnekliğini sergiledi Esnekliğini sergiledi
Jose Sosa koronavirüse yakalandı!Jose Sosa koronavirüse yakalandı!
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Büyük şok! Arda Turan'ın yeni mevkisi herkesi şaşırttı!
Büyük şok! Arda Turan'ın yeni mevkisi herkesi şaşırttı!
Godin ve Hulk'un menajerleri İstanbul'da!
Godin ve Hulk'un menajerleri İstanbul'da!
Bir futbolcuda koronavirüs çıktı
Bir futbolcuda koronavirüs çıktı
Jose Sosa koronavirüse yakalandı!
Jose Sosa koronavirüse yakalandı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu sene aldıklarının sonuda Rodriguez gibi şimdiden belli oldu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Olympiakos yolunda
Garry Rodrigues resmen ayrılıyor!
Fenerbahçe'de büyük şok! Jose Sosa koronavirüse yakalandı!
Jose Sosa koronavirüse yakalandı!
Mame Thiam: Fenerbahçe'ye gelmem için eşim ısrar etti
Eşim ısrar etti!
Fenerbahçe, Mauricio Lemos transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
Anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni Lugano'su...
Luiz Gustavo'dan ayrılık açıklaması
Luiz Gustavo'dan ayrılık açıklaması
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu performansıyla göz dolduruyor
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu rüzgarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.