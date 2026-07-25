Fenerbahçeli isim yönetime resti çekti! 'Oynamasam da maaşımı alırım'

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasında gözler artık takımdan ayrılması beklenen oyunculara çevrildi. Yabancı oyuncu kontenjanını düzenlemek isteyen sarı-lacivertli yönetim, kadroyu daraltmak için çalışmalarını sürdürürken Diego Carlos konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

COMO'NUN TEKLİFİ YETERSİZ BULUNDU

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İtalya Serie A ekibi Como'da geçiren Diego Carlos, kariyerine burada devam etmek istiyor. İtalyan temsilcisinin deneyimli stoper için Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro teklif sunduğu öğrenildi.

Ancak sarı-lacivertli yönetim, bu rakamın oyuncunun bonservis beklentisini karşılamadığı gerekçesiyle teklifi kabul etmedi. Böylece taraflar arasında transfer görüşmeleri şimdilik sonuçsuz kaldı.

'OYNAMASAM DA MAAŞIMI ALIRIM'

Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe kampına dönen Brezilyalı savunmacının ise Como'ya yeniden transfer olmak konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Deneyimli futbolcunun, transferinin önünün açılmasını talep ettiği ve ayrılığına izin verilmemesi halinde kadro dışında kalsa bile sözleşmesi kapsamında maaşını almaya razı olduğunu yönetime ilettiği ifade edildi.

YÖNETİMİN KARARI MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe'de yabancı oyuncu kontenjanını boşaltma çalışmaları sürerken Diego Carlos dosyası da öncelikli başlıklar arasına girdi.

Yönetimin, oyuncunun yüksek maliyeti ile Como'nun sunduğu teklif arasındaki farkı değerlendirerek nasıl bir karar vereceği ve transfer sürecinin hangi yönde ilerleyeceği merakla bekleniyor.