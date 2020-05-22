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Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak poz verdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.05.2020 22:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla ile eşi Gala Caldirola'nın birbirlerine sarılmış bir şekilde çıplak fotoğraf paylaşması Şili'de büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçeli Mauricio Isla ve model eşi Gala Caldirola'nın koronavirüs sürecinde yaptıkları sosyal medya paylaşımları gündem yaratmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptıkları kıvrak dansın videosunu takipçilerinin beğenisine sunan ikili, bu kez fena halde aşka geldi. Birbirlerine duydukları aşkı ve tutkuyu her fırsatta sosyal medya paylaşımlarıyla gösteren Isla ve eşi Caldirola'nın sarmaş dolaş bir şekilde çıplak halde verdikleri poz, Şili'de büyük yankı uyandırdı.

KORONAVİRÜSE RAĞMEN ÜLKESİNE GİDİP DANS YARIŞMASINA KATILMIŞTI

Sarı lacivertli takımın yengesi, eşinin tüm itirazlarına rağmen şubatta bir dans yarışmasına katılmak için ülkesine gitmişti. Salgın nedeniyle program yarım kalınca Türkiye'ye dönmüş, öğrenci yurdunda karantina altındayken eşi ile arasındaki buzları eritmeyi başarmıştı.

İŞTE O PAYLAŞIM

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam dediğin eşinin değil hiçbir kadınının özelini hiç kimse ile paylaşmaz
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