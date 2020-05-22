Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak poz verdi!

Fenerbahçeli Mauricio Isla ve model eşi Gala Caldirola'nın koronavirüs sürecinde yaptıkları sosyal medya paylaşımları gündem yaratmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde yaptıkları kıvrak dansın videosunu takipçilerinin beğenisine sunan ikili, bu kez fena halde aşka geldi. Birbirlerine duydukları aşkı ve tutkuyu her fırsatta sosyal medya paylaşımlarıyla gösteren Isla ve eşi Caldirola'nın sarmaş dolaş bir şekilde çıplak halde verdikleri poz, Şili'de büyük yankı uyandırdı.
Sarı lacivertli takımın yengesi, eşinin tüm itirazlarına rağmen şubatta bir dans yarışmasına katılmak için ülkesine gitmişti. Salgın nedeniyle program yarım kalınca Türkiye'ye dönmüş, öğrenci yurdunda karantina altındayken eşi ile arasındaki buzları eritmeyi başarmıştı.
Acun Ilıcalı o maçı unutamıyor
F.Bahçe'den sürpriz transfer!
Transferde şok! G.Saray şikayet edecekler...
Beşiktaş salonda çalıştı
Başkan Trabzonspor'un transferini açıkladı
G.Saray gerçeği ortaya çıktı
Çimşir'den Sörloth'a yakın markaj
'Başkanımızın testi negatif sonuçlanmıştır'
Federasyon başkanına yolsuzluk suçlaması!
Aleksander Ceferin iddialı konuştu
Müjdeli haber! O maçlar şifresiz
Juventus'ta test sonuçları açıklandı
Çalhanoğlu'ndan G.Saray beğenisi
8 oyuncuda koronavirüs vakası
Mesut Özil'e süper teklif!
Manuel Neuer’in sözleşmesi uzatıldı
Okuyucu Yorumları 1 yorum