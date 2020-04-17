Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı

Kanal 13’teki bu yarışmaya eşinin katılmasını istemeyen Isla ile Gala arasında kriz çıktı. Şili basını, çiftin ayrılmak üzere olduğunu yazdı.
Ancak kovid-19 salgını ikilinin arasındaki buzların erimesini sağladı. Dans yarışmasının iptal edilmesi üzerine İstanbul’a dönen Gala, Isla ile fotoğraflarını paylaşıp, "Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz" paylaşımında bulundu. Isla’ya anlayış ve sabrı için teşekkür etti.
(AKŞAM)
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