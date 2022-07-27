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Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Napoli'ye transfer oldu

27.07.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan ekibi, 25 yaşındaki futbolcuyu 18 milyon avro bedelle renklerine bağladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin 18 milyon avro bedelle İtalya'nın Napoli takımına transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe'nin geçen yıl Çin'in Beijing Guoan takımından renklerine bağladığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu, tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi, 1 gol attı.

Napoli, transferi internet sitesinden duyururken, Kulüp Başkanı Aurelio De Laurentiis de sosyal medya hesabından Kim Min-Jae'nin sözleşme imzaladığı fotoğrafı paylaşarak, "Hoşgeldin Minjae" ifadesini kullandı.

Sözleşmenin 3+2 yıllık olduğu ve 45 milyon avroluk serbest kalma bedelinin bulunduğu basına yansıdı.

İtalyan ekibi, 2019 yılında da sarı-lacivertli takımda forma giyen Kuzey Makedonyalı Eljif Elmas'ı kadrosuna katmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe kim min-jae napoli

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