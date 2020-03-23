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Fenerbahçeli Kruse'den koronavirüs açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.03.2020 19:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ülkemizde de etkisini gösteren corona virüsü sebebiyle evde geçirdiği günlere dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Kruse'den koronavirüs açıklaması!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan corona virüsü Türkiye'de de liglerin ertelenmesine neden oldu. Lige ara verildiği için kulüpler de oyuncularına evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Fenerbahçe'nin yıldızı Kruse de evde geçirdiği karantina günlerine dair açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan Kruse, "Her zaman olumlu düşünmeliyiz. Corona virüsüyle savaşta hayatta kalacağız. Aptalca olan şey, henüz panzehirin, aşının bulunamıyor olmasıdır. Şimdi hepimiz evlerimizde kalırsak, evde kalma süremiz daha çabuk sona erecektir." dedi.

Tüm takıma evde kalınması yönünde uyarılar yapıldğını ifade eden Alman futbolcu, "Kulüp, fizyoterapi için güvenli bir oda oluşturdu. Bu yüzden başıma hiçbir şey gelmemeli. Umarım oraya gitmeye devam edebilirim. Sadece evde oturursan gerçekten dikkatli olman gerekiyor. Yemeden durmak zor. Hiç beslenme planım olmadı ama mümkün olduğunca sağlıklı yemeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Son durumuna da değinen deneyimli oyuncu, "Ayağımın durumu henüz iyi değil. Bunun nedeni, son birkaç gündür tedavi almakta zorlanıyor olmam. Tıbbi ayakkabı giyiyorum ve genellikle açma germe egzersizleri yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek planlarını da anlatan Kruse şöyle konuştu: "Kısa vadede gelecek planım İstanbul'da. Uzun vadede ise tekrar oğlumla beraber yaşamak istiyorum. Hayatının 10 yılını biraz onsuz geçirdim. Gelecekte onunla eskisinden daha fazla zaman geçirmek istiyorum."

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