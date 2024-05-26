Fenerbahçeli kuryeden Konyaspor futbolcusuna rica: Lütfen Galatasaray'ı yenin

Süper Lig'in şampiyonu bugün belli oluyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk maçı için nefesler tutuldu. Lider olan Galatasaray Konyaspor deplasmanında, Fenerbahçe ise kendi stadında İstanbulspor ile oynuyor.

KONYASPOR KADER MAÇINA ÇIKACAK!

Son haftaya 3 puanlık avantajla giren sarı kırmızılılar, berabere kalsa bile şampiyonluğunu ilan edecek. Küme düşme hattının 1 puan üzerinde bulunan ev sahibi Konyaspor da kader maçına çıktı. Yeşil Beyazlılar en az 1 puan alırsa, rakiplerinin sonuçlarına bakmadan Süper Lig'de kalmayı garantiliyor.

"LÜTFEN GALATASARAY'I YENİN"

Fenerbahçe'de ise gözler İstanbulspor maçında, kulaklar Konyaspor-Galatasaray maçında olacak. Taraftarların heyecanla beklediği maçta paylaşılan bir video gündem oldu.

Fenerbahçeli bir kurye, Konyaspor oyuncusu Ndao'nun evine bir sipariş götürüp o anları kaydetti. Kurye, futbolcudan Galatasaray’ı yenmelerini rica etti.

"Win against Galatasaray, lütfen. Lütfen, Galatasaray’ı yenin."

Konyasporlu Ndao’nun kuryeye İnşallah,tamam dediği anlar gündem oldu.

İŞTE O ANLAR...

Fenerbahçeli bir kurye, Konyaspor oyuncusu Ndao'nun evine sipariş götürdü ve Galatasaray’ı yenmelerini rica etti.



"Win against Galatasaray, lütfen. Lütfen, Galatasaray’ı yenin."



pic.twitter.com/eVKdkDuP50 — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) May 26, 2024







