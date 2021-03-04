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Fenerbahçeli Mesut Özil, Neymar'ı solladı!

04.03.2021 09:44 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli Mesut Özil, Neymar'ı solladı!

Fenerbahçe'nin Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil'in imzaladığı üç forma satıldı. Mesut Özil'in imzalı çubuklu forması şu ana kadar satılan en pahalı forma olarak tarihe geçti. Bundan önceki rekor Paris Saint Germain forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar'a aitti.

Fenerbahçe’nin yeni yıldız transferi Mesut Özil’in imzalı formalarına rekor bedel. Sarı lacivertliler ile ocak ayında görkemli bir tören ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki yıldızın imzaladığı formalar açık artırma ile satıldı.

İmza törenine özel hazırlanan ve Mesut Özil’in imzaladığı 3 forma, toplam 36 bin 50 Euro’ya alıcı buldu. Çubuklu forma 26 bin Euro, Gold forma 4 bin 800 Euro ve Lacivert forma 5 bin 250 Euro’ya satıldı.

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Mesut Özil’in imzaladığı ve oyuncunun ismini ve 67 numarasını taşıyan çubuklu forma, Matchwornshirt sitesinden şimdiye kadar satışa çıkan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdı. Sitedeki daha önceki rekor satış, Neymar'ın 13 bin Euro'ya satılan PSG formasına aitti.

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MESUT ÖZİL'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile biri 11 4 maça çıkan Mesut Özil takımı için şu ana kadar ne gol ne asist katkısında bulundu. Özil'in diğer takımlardaki performansı ise şöyle:

Arsenal: 254 maç, 44 gol, 77 asit.

Real Madrid: 159 maç, 27 gol, 80 asist.

Werder Bremen: 108 maç, 16gol, 54 asist.

Schalke 04: 39 maç, 1 gol, 5 asist.

(AJANSSPOR)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Neymar Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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