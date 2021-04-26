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Fenerbahçeli Mesut Özil, Tottenham ile dalga geçti

26.04.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tottenham'ın İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City'ye 1-0 mağlup olup kupayı kaybettiği maç sonrasında Arsenal'in eski futbolcusu Mesut Özil'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fenerbahçeli yıldız futbolcu, Twitter'dan lig kupası finali hashtag'i ve kupa emojisiyle yaptığı paylaşımda "Tozlu kalıyor" ifadesiyle Arsenal'in ezeli rakibi Tottenham ile dalga geçti.

Fenerbahçeli Mesut Özil, Tottenham ile dalga geçti

Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den Tottenham taraftarlarını kızdıracak bir paylaşım geldi.

Tottenham geçtiğimiz gün İngiltere Lig Kupası finalinde karşılaştığı Manchester City'ye Aymeric Laporte'nin 80. dakikada attığı golle 1-0 mağlup oldu ve kupayı müzesine götürme şansını kaybetti.

Bu yenilgi sonrası şimdilerde Süper Lig 'de Fenerbahçe forması giyen eski Arsenal'li Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden Tottenham'lıları kızdıracak bir paylaşımda bulundu. Mesut, lig kupası finali hacktag'i ile yaptığı paylaşımda kupa emojisiyle "Tozlu kalıyor" ifadesini kullandı. İngiliz basını bu paylaşım ile Tottenham'ı ti'ye aldığı yorumunda bulundu.

"TOTTENHAM'DA OYNAMAKTANSA EMEKLİ OLURUM"

Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce bir taraftarın kendisine yönelttiği "Tottenham'da mı oynamak istersin, yoksa emekli mi olmak istersin?" sorusuna "Emekli olmayı tercih ederim" cevabını vermişti.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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