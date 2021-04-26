Fenerbahçeli Mesut Özil, Tottenham ile dalga geçti

Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'den Tottenham taraftarlarını kızdıracak bir paylaşım geldi.

Tottenham geçtiğimiz gün İngiltere Lig Kupası finalinde karşılaştığı Manchester City'ye Aymeric Laporte'nin 80. dakikada attığı golle 1-0 mağlup oldu ve kupayı müzesine götürme şansını kaybetti.

Bu yenilgi sonrası şimdilerde Süper Lig 'de Fenerbahçe forması giyen eski Arsenal'li Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden Tottenham'lıları kızdıracak bir paylaşımda bulundu. Mesut, lig kupası finali hacktag'i ile yaptığı paylaşımda kupa emojisiyle "Tozlu kalıyor" ifadesini kullandı. İngiliz basını bu paylaşım ile Tottenham'ı ti'ye aldığı yorumunda bulundu.

"TOTTENHAM'DA OYNAMAKTANSA EMEKLİ OLURUM"

Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce bir taraftarın kendisine yönelttiği "Tottenham'da mı oynamak istersin, yoksa emekli mi olmak istersin?" sorusuna "Emekli olmayı tercih ederim" cevabını vermişti.



