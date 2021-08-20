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Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya, gol sonrası armayı bulamadı

20.08.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında Helsinki ile karşılaşan Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya, attığı golden sonra armayı öpmek istedi ancak bulamadı.

Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya, gol sonrası armayı bulamadı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında Helsinki ile karşılaşan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed Gümüşkaya, 65. dakikada harika bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra büyük mutluluk yaşayan genç futbolcu formadaki armayı öpmek istedi ancak bulamadı.

Fenerbahçe yeni sezonda Puma ile anlaşmış ve üçüncü formasını geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Üçüncü formada Fenerbahçe ismi yer alırken arma yer almıyor.

DÜNYA BASINI BUNU KONUŞUYOR

Daily Mail: Armasız tuhaf forma tasarımı futbolcuları bu şekilde şaşırtabiliyor... Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı golden sonra takımın armasını bulmayı ve öpmeyi denerken kafası karıştı...

The Sun: Fenerbahçe'nin golünü atan oyuncunun armayı öpme denemesini izliyoruz... Tabii ki formada arma olmadığını fark etmeden önce...

Marca: Yeni forma tasarımdanki tehlike... Harika bir gol attı, takımının armasını öpecekti ancak...

AS: Hayatının golünü attı ve bunu kutlamak için takımının armasını öpmek istedi ancak başarısız oldu...

Mundo Deportivo: Bir futbolcu gol attıktan sonra takımının armasını öpmek istiyor ve başına bunlar geliyor... İşte modern futbol...

Diário Record: Golünü attı, armayı öpmek istedi ancak formasında arma yoktu...

Globo: Arma nerede? Fenerbahçe'nin alternatif forması, golü atan oyuncunun kafasını karıştırdı...

La Republica: Formada arma nerede? Forma armasız tasarlandı ancak Fenerbahçe forması giyen futbolcu bunu unuttu...


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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