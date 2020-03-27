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Fenerbahçeli oyuncular evden çalışmaya devam ediyor. İşte o video!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.03.2020 23:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcular, video kamera sistemiyle antrenmanlarına devam etti. Sarı lacivertli spor kulübü o anları Twitter hesabından yaptığı gönderiyle takipçileriyle paylaştı.

Fenerbahçeli oyuncular evden çalışmaya devam ediyor. İşte o video!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig’de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sarı lacivertli futbolcular, teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, video kamera sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.

İŞTE O VİDEO

Futbol A Takımı bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız, FB TV'ye bağlanarak koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada 'telekonferans (video kamera sistemi)’ ile gerçekleştirilen antrenman programları hakkında bilgiler verdi.

"YENİ METOTLAR UYGULUYORUZ"

Fatih Yıldız, "Hepimiz için yeni bir süreç. Dolayısıyla da mevcut şartlara uyum sağlamak için yeni metotlar kullanıyoruz, bunlardan bir tanesi de online antrenman. Bizim için antrenmanın fiziksel yönünden daha fazla önem arz eden nokta, takım halinde olabilmek ve bazı şeyleri paylaşabilmek. Bunun için teknik ekiple birlikte böyle bir planlama yaptık. Ligler için alınan erteleme kararının hemen ardından bu çalışmaya başladık. Şu anda haftanın 4 günü çalışıyoruz. Çalışmalarımız özellikle MACFit ve Life Fitness'ın bizlere sağladığı modern ekipmanlarla devam ediyor." dedi.

"1 AYLIK PLANLAMAMIZI YAPTIK"

Yıldız, "Liglerin ertelenme kararı çıktığı andan itibaren biz, hafta hafta 1 aylık bir planlama yaptık. Programlarımız, her hafta değişerek devam ediyor. Daha çok sporcularımız mevcut performansını korumaya yönelik çalışmalar planladık. Bunun yanında bu süreçte oyuncuların performansını attırırken ya da mevcudu korumaya çalışırken bir taraftan da oyuncuların mevcut salgın karşısında vücut dirençlerini düşürmemeye dikkat ederek bir planlama yaptık. Ağırlıklı olarak haftanın iki gününde core ve merkez bölgesi dediğimiz çalışmaları denge çalışmalarıyla birlikte yapıyoruz. Diğer iki antrenmanda da kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarına devam ediyoruz. İçerik olarak her hafta bu çalışmaların şiddeti azalıyor ya da artıyor. Bu şekilde bir yüklenme-dinlenme periyotu belirledik." ifadelerini kullandı.

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