Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı Leicester City'nin takip ettiği ortaya çıktı!

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla göz dolduran ve yıldızı her geçen gün parlayan Ozan Tufan'ı Leicester City'nin takip ettiği ortaya çıktı.Bir süredir Ozan'ı takipte olan Premier Lig ekibinin F.Bahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda bulunduran Leicester'ın Ozan Tufan'ın menajeri ile temasta olduğu da gelen haberler arasında. Ancak İngiliz ekibinin işi kolay değil. Ozan Tufan'ı Fransız ekibi Lyon'un takip ettiği ve ciddi bir şekilde ilgilendiği de biliniyor.
Fenerbahçe yönetiminin ise Ozan Tufan konusundaki tavrında herhangi bir değişiklik yok. Sarı-lacivertliler, Ozan'ın serbest kalma bedelini yeni sözleşmesinde 20 milyon euro olarak revize etmişti.
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