Fenerbahçeli Roberto Soldado Beşiktaş'a önerildi

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki transfer görüşmesi Ozan Tufan ile başlamıştı... Beşiktaş, Ozan'ı takas yoluyla kadrosuna katmak için sarı lacivertli ekibe teklifte bulunmuş fakat bu kabul görmemişti... Santrfor alarak bu bölgedeki açığı gidermek isteyen Beşiktaş'a Fenerbahçe'nin golcüsü Soldado önerildi.
Daha önce menajeri tarafından G.Saray'a önerilen İspanyol golcü Roberto Soldado'nun teklif edildiği belirtildi. İddiaya göre menajeri, "Oyuncum Ocak'ta imza atmaya hazır" ifadelerini kullandı.
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