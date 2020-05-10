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Fenerbahçeli Rodrigues, ayrılacağına yönelik çıkan iddialara yanıt verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.05.2020 18:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Rodrigues, bu konu hakkında bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçeli Rodrigues, ayrılacağına yönelik çıkan iddialara yanıt verdi

Garry Rodrigues, "Bu kulübe hizmet etmekten son derece mutlu ve memnunum. Yeni sezona tamamen hazır olmaktan başka bir gelecek planım yok." ifadelerini kullandığı bir açıklama yayımladı.

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htr

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