Fenerbahçeli Rodrigues, ayrılacağına yönelik çıkan iddialara yanıt verdi

Garry Rodrigues, "Bu kulübe hizmet etmekten son derece mutlu ve memnunum. Yeni sezona tamamen hazır olmaktan başka bir gelecek planım yok." ifadelerini kullandığı bir açıklama yayımladı.
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