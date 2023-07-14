Fenerbahçeli Serdar Dursun'a sürpriz talip! Almanya'ya geri dönüyor...

Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan ancak Spor Toto Süper Lig'i ise ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmenin hesaplarını yapıyor. Kadrosuna birçok önemli ismi katan sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacağı öne sürülen isimlerden biri de Serdar Dursun'du.

Geçen sezon Jorge Jesus yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan golcü oyuncunun talipleri arttı.

Milli futbolcuya son olarak Almanya temsilcisi Hertha Berlin'in teklif yapmak istediği belirtildi.

Alman basının haberine göre Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u kadrosuna katmayı planlayan Hertha Berlin'in 1 milyon euro bedelle transferi bitirebileceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

