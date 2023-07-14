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Fenerbahçeli Serdar Dursun'a sürpriz talip! Almanya'ya geri dönüyor...

14.07.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle girmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacak olan oyuncular da merak ediliyordu. Jorge Jesus döneminde forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Dursun'un ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Milli futbolcuya talip olan kulüp ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan ancak Spor Toto Süper Lig'i ise ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmenin hesaplarını yapıyor. Kadrosuna birçok önemli ismi katan sarı - lacivertlilerde takımdan ayrılacağı öne sürülen isimlerden biri de Serdar Dursun'du.

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Geçen sezon Jorge Jesus yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan golcü oyuncunun talipleri arttı.

Milli futbolcuya son olarak Almanya temsilcisi Hertha Berlin'in teklif yapmak istediği belirtildi.

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Alman basının haberine göre Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u kadrosuna katmayı planlayan Hertha Berlin'in 1 milyon euro bedelle transferi bitirebileceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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