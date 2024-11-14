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Fenerbahçeli Sofyan Amrabat'tan Jose Mourinho itirafı! ''Ona hayır demek...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.11.2024 18:23
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Fenerbahçe'nin sezon başında İtalyan ekibi Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat, açıklamalarda bulundu. Transfer sürecine dair konuşan Faslı oyuncu, Jose Mourinho'nun çağrısı ile teklifi kabul ettiğini söyledi.

Fenerbahçeli Sofyan Amrabat'tan Jose Mourinho itirafı! ''Ona hayır demek...''

Fenerbahçe'nin sezon başında satın alma opsiyonuyla kadrosuna dahil ettiği Sofyan Amrabat, Fenerbahçe YouTube kanalına konuştu. Transfer sürecinin arka planını anlatan Faslı yıldız, Türkiye'ye gelmesinde Jose Mourinho'nun büyük etkisi olduğunu ifade etti.

'BÜYÜK BİR AİLEYE DAHİL OLDUM'

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Faslı oyuncu, "Seçimlerimi hep kalbimin sesini dinleyerek yaptım" diyerek Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı ve Mourinho etkisinden şu sözlerle bahsetti: “Transfer süreci uzun bir süreçti. Hemen hemen 2 ay boyunca Acun Bey’le iletişim halindeydik. Kendisi gerçekten harika birisi. Yaptığımız ilk görüşmede olumlu, güzel şeyler hissetmiştim. Bunu sanırım daha önce de belirtmiştim, çok büyük bir aileye dahil olacağım düşüncesi oluşmuştu bende. Beni Fenerbahçe ailesine istediğini söylemişti. Bir oyuncu için bu bence çok önemli. Seçimlerimi hep kalbimin sesini dinleyerek yaptım. Hissettiğim şeyler güzeldi.'' dedi.

MOURINHO SÖZLERİ

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Açıklamalarına devam eden Amrabat, ''Aynı zamanda Mourinho ile de görüşmem oldu. Bunu daha önce de söylemiştim; eğer Mourinho sizi çağırıyorsa ki herkes onu gayet iyi tanıyor, o “The Special One”. Ona hayır demek çok zor. En önemlisi Fenerbahçe’ydi elbette. Harika ve çok büyük bir kulüp Fenerbahçe. Bütün bu sebeplerden dolayı; Acun Bey’le yaptığım konuşmalar, hocamızla yaptığım konuşmalar ve taraftarlarımız… İsmim Fenerbahçe’yle anıldığı günden itibaren her gün taraftarlarımızdan binlerce mesaj aldım.'' sözlerini sarf etti.

''BAŞKA KULÜPLERDEN TEKLİFLER DE VARDI AMA...''

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Başka kulüplerden de teklif aldığını dile getiren Faslı oyuncu, ''Başka kulüplerden aldığım teklifler de vardı ama aldığım karar hızlı ve netti, bu büyük camiada oynamayı istedim ve yaptığım seçimden ve burada olmaktan dolayı mutluyum çok şükür.'' ifadelerini kullandı.

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José Mourinho fenerbahçe
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