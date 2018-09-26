SPOR

Fenerbahçeli taraftarlar Çaykur Rizespor maçının biletlerini bitirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında pazar günü Çaykur Rizespor’a konuk olacak Fenerbahçe’de taraftarlar, biletleri tüketti.

Fenerbahçeli taraftarlar Çaykur Rizespor maçının biletlerini bitirdi

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, pazar günü Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, Rize’de kendilerine ayrılan biletlerin tamamını tüketti. Takımına büyük destek veren Fenerbahçeli seyirciler, Atiker Konyaspor mücadelesinde de kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor

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