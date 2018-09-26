Fenerbahçeli taraftarlar Çaykur Rizespor maçının biletlerini bitirdi

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, pazar günü Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, Rize’de kendilerine ayrılan biletlerin tamamını tüketti. Takımına büyük destek veren Fenerbahçeli seyirciler, Atiker Konyaspor mücadelesinde de kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurmuştu.
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