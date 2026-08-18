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Fenerbahçeli taraftarlardan Lyon maçına özel koreografi

Fenerbahçeli taraftarlar, Lyon maçına özel koreografi hazırladı. Futbolculara tarih hatırlatılırken çalan Şampiyonlar Ligi müziği ile heyecan doruğa çıktı.

Fenerbahçeli taraftarlardan Lyon maçına özel koreografi
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar erken saatlerde stat çevresine gelirken, daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı.

"KADERİMİZ YAZILMIŞ SENİNLE"

Fenerbahçeli taraftarlardan Lyon maçına özel koreografi 1

Çalınan marşlar ve tezahüratlarla bu kritik mücadelenin atmosferini yaşayan taraftarlar, maç öncesi stadın belirli bölgelerine dağıtılan sarı-lacivert bayraklarla görsel şölen oluşturdu. Seremoni öncesi ise hazırlanan dev koreografi sunuldu. Maraton Üst Tribünü’nde ortasında 120. yıl Fenerbahçe logosu olan ve ’Kaderimiz yazılmış seninle Fenerbahçe’ yazısı açıldı.

Kale arkalarında ise futbolculara İngilizce mesajlar verildi. Okul Açık Tribünü’nde ’Büyük saltanatımız yakında tekrar geliyor’, Kuzey Tribünü’nde ’Burası Kadıköy buradan çıkış yok’ yazılı pankartlar yer aldı.

Seremonide çalan Şampiyonlar Ligi müziği ile heyecan ve coşku zirveye çıkarken, taraftarlar yoğun alkışlarla takımlarına destek verdi.

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son dakika fenerbahçe lyon şampiyonlar ligi
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