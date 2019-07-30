Fenerbahçeli taraftarlardan Nabil Dirar’a tepki

Bayern Münih ile oynanan mücadelenin 70’inci dakikasında Ozan Tufan’ın pası ile buluşan Dirar, topu kontrol edemedi. Ceza sahası içinden topu dışarı çıkaran Dirar’a sarı lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Dirar tepkilere karşılık verirken taraftarlar tezahüratlarını sürdürdü.
ERSUN YANAL MÜDAHALE ETTİ
Karşılaşmanın 73’üncü dakikasında yeniden topla buluşan Dirar’a tepkiler devam etti. Ayağındaki topu dışarı atan Dirar, oyundan çıkmak istedi. Ersun Yanal’ın müdahalesi ile oyun alanına dönen Dirar karşılaşmaya kaldığı yeden devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu ise yapılan hareketten sonra taraftarlara 'alkışlayın' işareti yaptı. (DHA)
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